Banca Generali, Equita incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+4%) ilsu, confermando la", dopo risultati del quarto trimestre 2024 solidi e sopra le attese.La società ha indicato una raccolta netta complessiva 2025 superiore a 6 miliardi di euro e oltre 3,5 miliardi di euro di AUI (in linea con le stime), sostanzialmente stabile YoY. Durante la call, il CEO ha chiarito che i. Il mix di raccolta netta nel 2025 dovrebbe beneficiare di un contesto favorevole di tassi d'interesse, della solida performance delle gestioni in-house, e del lancio di nuovi prodotti (nuovo insurance wrapper a febbraio 2025, nuovi prodotti di AM e nuovi servizi di consulenza evoluta nel 1H25). Inoltre, è attesa un'accelerazione del reclutamento e un contributo positivo dalla Swiss Bank."Idi Banca Generali - si legge nella ricerca - L'outlook 2025 è solido, con target considerati un floor e ulteriori margini da elementi company specific. Hold confermato in ottica relativa e dopo la forte performance del titolo (+21/+35% ultimi 3/6M).