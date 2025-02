Asacert ottiene l’accreditamento Accredia per la certificazione F-Gas

(Teleborsa) -ha ottenuto da, l’accreditamento per la"certificazione delle imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione,assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra in base alle disposizioni di cui alregolamento di esecuzione (UE) 2015/2067".Secondo ile ilè obbligatoria la certificazione per tutte le imprese che operano con gas fluorurati ad effetto serra.Questi gas, comunemente noti come, sono utilizzati in molteplici settori, inclusi quelli della refrigerazione, del condizionamento dell’aria, delle pompe di calore e di alcune apparecchiature antincendio.L’obiettivo della normativa è garantirea minimizzare le emissioni gas fluorurati a effetto serra, contribuendo alla sostenibilità ambientale.