Milano 12:03
42.957 -0,92%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:03
9.710 -0,11%
Francoforte 12:03
23.515 -1,35%

Parigi: scambi negativi per Bureau Veritas

Ribasso per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che presenta una flessione del 2,83%.
