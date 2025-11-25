Milano 11:33
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:33
9.530 -0,05%
Francoforte 11:32
23.168 -0,31%

Londra: seduta molto difficile per Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta molto difficile per Intertek Group
Scende sul mercato il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che soffre con un calo del 3,98%.
Condividi
```