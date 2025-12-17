ESG, Italo ottiene nuova certificazione internazionale

(Teleborsa) - Nuova certificazione internazionale per. La società ferroviaria ottiene la, riconoscimento che attesta l'impegno dell'azienda nel garantire pratiche etiche, sostenibili e socialmente responsabili (sia internamente che lungo tutta la filiera dell'indotto). La certificazione, sviluppata dalè uno standard globale che definisce i requisiti per valutare e migliorare le performance sociali di un'organizzazione, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani, alle condizioni di lavoro e alla trasparenza nelle relazioni con stakeholder e comunità locali."La certificazione è stata ottenuta al termine di un approfondito processo di valutazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale da noi implementato. Questo traguardo conferma e valorizza un impegno che la nostra organizzazione porta avanti da tempo, attraverso politiche dipari opportunità e valorizzazione delle differenze, e che nel corso degli anni si è tradotto in un ambiente di lavoro paritario, basato sul rispetto e sulla tutela da ogni forma di discriminazione" dichiara"La PAS 24000 è un riconoscimento che ci spinge a continuare su questa strada, con l'obiettivo di costruire un clima aziendale sempre più equo, aperto e partecipativo" afferma