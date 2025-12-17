Milano 13:37
ESG, Italo ottiene nuova certificazione internazionale

La società ottiene la PAS 24000. L'ente certificatore valuta le performance aziendali in ambito diritti umani, inclusione e condizioni di lavoro

Economia, Trasporti
(Teleborsa) - Nuova certificazione internazionale per Italo. La società ferroviaria ottiene la PAS 24000, riconoscimento che attesta l'impegno dell'azienda nel garantire pratiche etiche, sostenibili e socialmente responsabili (sia internamente che lungo tutta la filiera dell'indotto). La certificazione, sviluppata dal British Standards Institution (BSI), è uno standard globale che definisce i requisiti per valutare e migliorare le performance sociali di un'organizzazione, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani, alle condizioni di lavoro e alla trasparenza nelle relazioni con stakeholder e comunità locali.

"La certificazione è stata ottenuta al termine di un approfondito processo di valutazione del sistema di gestione per la responsabilità sociale da noi implementato. Questo traguardo conferma e valorizza un impegno che la nostra organizzazione porta avanti da tempo, attraverso politiche dipari opportunità e valorizzazione delle differenze, e che nel corso degli anni si è tradotto in un ambiente di lavoro paritario, basato sul rispetto e sulla tutela da ogni forma di discriminazione" dichiara Martina Marmotta, responsabile sviluppo organizzativo e comunicazione interna, a capo del sistema di gestione sociale di Italo.

"La PAS 24000 è un riconoscimento che ci spinge a continuare su questa strada, con l'obiettivo di costruire un clima aziendale sempre più equo, aperto e partecipativo" afferma Gabriele Cerratti, Direttore Human Resources & Organization di Italo.




