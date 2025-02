Ferrari, Goldman Sachs aumenta target price e conferma Neutral

Goldman Sachs

Ferrari

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 459 euro) ilsu, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, confermando lasul titolo.Gli analisti si aspettano che Ferrari veda una. Nonostante gli sviluppi ASP più lenti nel secondo semestre 2025, come risultato dell'eliminazione graduale della 812 Competizione A (2Q25) e della Daytona (3Q25), credono che gli ASP di Ferrari possano aumentare del 7%/14%/4% (2025/26/27).In generale, Goldman Sachs considera gli Special meno intensivi di capitale rispetto ai modelli Range con un ROIC più elevato. Dopo l'inaugurazione del nuovo edificio E, la costruzione accelerata del reparto verniciatura e l'imminente arrivo del primo BEV di Ferrari (4Q25), vede lase viene considerato il breve termine.Ora la banca d'affari si aspetta che i modelli Special Series contribuiscano in modo sostanziale a un volume maggiore nel 2026 a scapito delle auto Range. Di conseguenza, apporta leggere revisioni negative alle ipotesi di volume ma aumentiamo le nostre previsioni ASP e prezzo/mix. L'EBITDA rettificato e l'EBIT rettificato per il 2025/26/27 cambiano rispettivamente di -1,1%/5,2%/5,8% e 0,8%/6,8%/7,6%. Vede unche porta a un forte FCF. Aspetta il CMD di Ferrari (9 ottobre) per ottenere informazioni su cosa questo potrebbe significare per i futuri rendimenti degli azionisti.