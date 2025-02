Beer&Food Attraction 2025: da domenica l'industria bar & beverage si incontra alla Fiera di Rimini

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il settore dell'industria Bar&Beverage a tutto tondo è pronto perla manifestazione B2B organizzata daalla Fiera di Rimini da domenica 16 a martedì 18 febbraio. La manifestazione, che ha ampliato la propria offerta e i suoi spazi espositivi del 14%, si presenta con une le. Un hub per il settore dove le proposte beverage di alta qualità, le eccellenze birrarie italiane e internazionali, i soft drink e la mixology, si abbinano con le proposte food, dal casual dining all'aperitivo, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per il canale foodservice.Torna l'alla sua 14esima edizione, una vera bussola per le evoluzioni del Fuoricasa, dove esperti e aziende leader del settore delineano scenari futuri e trend emergenti della filiera beverage, dalla produzione alla distribuzione sino ai punti di consumo. Completa l'offerta, BBTech Expo dedicato alle tecnologie e alle materie prime per la produzione e il confezionamento di birre e bevande.Laè prevista per domenica 16 alle 11 nell'Horeca Arena (Padiglione C3). A tema "Qualità, Tendenze, Innovazione: l'Horeca di Domani". Sono attesi Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità, Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati e Juri Magrini, assessore al Bilancio e alle attività economiche del Comune di Rimini. Tra i relatori Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra, Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai, Rocco Pozzulo, presidente di FIC-Federazione Italiana Cuochi e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi. A fare gli onori di casa sarà Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Al termine della cerimonia si terrà la consegna delrealizzato in partnership conper premiare le idee più innovative del settore Out of Home.Con 600 espositori (sono 170 le nuove aziende) e la presenza di 1.217 marchi, Beer&Food Attraction 2025 registra una significativa crescita, tra cui una rilevante quota di espositori dal settore della mixology, con una selezione di gin e distillati di alta qualità. La manifestazione vanta la più completa offerta di birre in Europa. Tra i protagonisti i birrifici artigianali, con ben 115 realtà indipendenti. Accanto a loro, le multinazionali come AB InBev, Heineken e Carlsberg. L'evento ospita anche tutta l'industria delle acque e dei soft drink, con la partecipazione dei principali player come San Benedetto, Sanpellegrino, Lete, Ferrarelle, Coca-Cola, Red Bull, Pepsico e Refresco. Non manca un'ampia selezione del settore food, con il 18% di espositori: in mostra le novità di prodotto per il casual dining e il momento dell'aperitivo, in perfetto abbinamento con l'offerta brassicola e di mixology presente in fiera. La manifestazione si conferma così un'importante piattaforma di business e networking, anche internazionale. Sono attesi 130 buyer esteri da 47 Paesi, con una forte componente europea. Spagna, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca e Svezia sono i Paesi più rappresentati. A livello extraeuropeo si distingue il Canada. Il tutto grazie alla collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e il network dei regional advisor di Italian Exhibition Group. In fiera anche le più importanti associazioni e stakeholders istituzionali del settore, a partire da Assobirra e Unionbirrai, Assobibe, Mineracqua, Italgrob, FIPE-Federazione Italiana pubblici esercizi come pure realtà internazionali come la Brewers Association, con una collettiva di birrifici artigianali americani, e la Scottish Development International in rappresentanza di una selezione di aziende scozzesi specializzate in birre e spirits.La manifestazione si arricchisce di cinque arene, veri e propri palcoscenici dedicati a talk, competizioni e contenuti di alto livello.ospita la 14ª edizione di International Horeca Meeting di Italgrob con un ricco programma di talk e workshop in collaborazione con tutte le associazioni della filiera e società di ricerca, quali The European House Ambrosetti, Circana, Trade Lab e Formind. L'evento clou di IHM sarà il Congresso “Fuoricasa: l'ora del cambiamento! Politiche e strategie per una ripresa sostenibile” in programma lunedì 17 febbraio in Sala Neri.cuore pulsante di Beer&Food Attraction è la Beer&Tech Arena. Qui cultura birraria e innovazione tecnologica daranno vita a workshop e concorsi. Questo sarà anche il teatro delle premiazioni di punta, come il premio Birra dell'Anno di Unionbirrai (domenica 16 alle 14). L'arena ospiterà anche il Lorenzo Cagnoni Award (domenica 16 alle 16.15), che comprende un premio dedicato alle tre migliori start-up e un premio ai sei progetti più innovativi presentati dalle aziende espositrici.area dedicata al mondo della mixology con 11 cocktail bar d'eccellenza, masterclass e talk. La novità di quest'anno è il "Mixology Village", che riunisce aziende produttrici di spirits e accessori per bartender e l'area "Sparkling&Mix", dedicata alle migliori proposte di vini frizzanti per la miscelazione.ospita la 9a edizione dei Campionati della Cucina Italiana della FIC - Federazione Italiana Cuochi con 500 concorrenti coinvolti. Novità 2025: il Global Chefs Challenge - European Gran Prix 2025, evento di selezione europea di alta cucina che prepara i partecipanti al campionato mondiale del circuito Worldchefs.è il luogo in cui confluiscono tutte le realtà imprenditoriali che investono costantemente in Ricerca&Sviluppo. Qui si sviluppa anche l'area start-up, realizzata in partnership con ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Agenzia ICE.