Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:04
25.154 -0,17%
Dow Jones 20:04
48.388 -0,14%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
In rialzo il settore Alimentare europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 444,44 punti.
