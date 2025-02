Scotti (Bankitalia): non creare quadro regolamentare troppo complesso e difficilmente interpretabile

(Teleborsa) - "L'intreccio sempre più stretto tra finanza, tecnologia e digitalizzazione delle attività è ormai una realtà. Gli sviluppi non ci devono cogliere impreparati. In questo contesto,: la capacità delle autorità di intercettare i cambiamenti, anche attraverso un dialogo cooperativo con gli intermediari e gli altri attori coinvolti, e la rapidità nel rispondere alle nuove sfide ed opportunità". Lo ha affermato, al 31° congresso degli operatori dei mercati finanziari, organizzato a Torino da Assiom Forex."Gli interventi già adottati nell'ambito della Digital Finance Strategy europea e le iniziative in via di attuazione rappresentano passi significativi in questa direzione - ha spiegato - In un contesto che cambia molto velocemente,, come fatto con gli interventi recenti a livello sia europeo sia nazionale, è un risultato importante".Secondo Scotti, "dobbiamo tuttavia fare. Una maggior semplicità non può mettere a rischio la stabilità finanziaria, il corretto funzionamento dei mercati e il rispetto dei diritti delle persone. È necessario proteggere i consumatori da frodi e abusi, rendendoli innanzitutto consapevoli che taluni servizi o attività sono particolarmente rischiosi e assicurare che il sistema finanziario rimanga resiliente in un contesto in continua evoluzione. Un compito che potrebbe complicarsi alla luce dei recenti orientamenti americani, particolarmente in materia di criptoattività, data la dimensione multinazionale del fenomeno"., sviluppare competenze specializzate e favorire la stretta collaborazione tra settore pubblico e privato sono elementi essenziali per garantire che le nuove tecnologie siano sviluppate secondo logiche sostenibili, supportando attività e modelli di business economicamente validi e aderendo a princìpi etici di responsabilità sociale", ha concluso.