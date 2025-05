Green Oleo, valore produzione sale a 20,8 milioni nel 1° trimestre. Su anche costi materie prime

Green Oleo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha chiuso il primo trimestre del 2025 con unpari a 20,8 milioni di euro, in incremento del 15% rispetto a 18,1 milioni di euro nel Q1 2024, con ricavi delle vendite in leggero incremento e una variazione positiva delle rimanenze legata ad un incremento generalizzato dei prezzi.L'si attesta al 70,4%; la variazione rispetto al Q1 2024 (68,4%) è correlata all'effetto combinato dell'incremento dei costi delle materie prime e della debolezza della domanda che non consente di trasferire completamente sui clienti gli aumenti dei prezzi di fornitura."In questo contesto complesso e difficilmente intellegibile il management sta studiando azioni volte al miglioramento dell'efficienza - si legge nella nota - Nel 2025,, Green Oleo perseguirà i propri obiettivi di differenziazione rispetto ai competitor attraverso un'offerta innovativa e sostenibile con la finalità di mantenere e salvaguardare le economie di scala".