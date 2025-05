ESMA chiede contributi per capire partecipazione del retail ai mercati dei capitali

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha lanciato una(CfE) sul percorso deglinell'ambito della MiFID II. Lo scopo è raccogliere feedback dalle parti interessate per comprendere meglio come gli investitori retail interagiscono con i servizi di investimento e se barriere normative o non normative possano scoraggiare la partecipazione ai mercati dei capitali.In particolare, la Call for Evidence esplora: le principali tendenze del retail market, come l'investitori e l'influenza dei social media sulle decisioni di investimento; l'in ambiti quali l'informativa regolamentare, la valutazione di adeguatezza e appropriatezza; ulteriori ambiti come l'esperienza degli investitori nell'ambito del quadro normativo europeo sul crowdfunding e riflessioni più ampie su come trovare il giusto equilibrio tra la tutela degli investitori e la possibilità di un'assunzione di rischi consapevole.Le parti interessate, tra cui aziende, associazioni di categoria e organizzazioni dei consumatori, sono invitate a presentare i propri contributi. Sulla base delle risposte, l'ESMA, insieme alle autorità nazionali competenti, valuterà se siano necessari specifici adeguamenti o chiarimenti normativi per migliorare la tutela degli investitori e il coinvolgimento del settore retail nei mercati finanziari.