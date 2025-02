Directa, Busi: storia, piattaforma e servizio assistenza ci distinguono da player esteri aggressivi

Directa SIM





(Teleborsa) - "Il. I clienti hanno superato per la prima volta le 100.000 unità - sono cresciuti di circa il 30% -, gli asset della clientela erano superiori a 6 miliardi di euro e siamo arrivati a oltre 4,7 milioni di eseguiti - considerate che negli ultimi 3 anni c'eravamo sempre attestati intorno ai 4 milioni di esecuzioni -, quindi un anno certamente record,". Lo ha detto a Teleborsa, CEO di, in occasione della EnVent Winter Conference "Call for Growth"."Stiamo assistendo - ha aggiunto - a una tendenza di forte fermento sui mercati, die noi chiaramente siamo operatori ormai da 30 anni, e quindi cerchiamo di continuare ad essere il punto di riferimento per questa clientela".Sull' abbandono del progetto di Private Banking , ha detto: "L'esigenza di focalizzarci su quello che è il core business risponde a un sentimento generalizzato di interesse da parte di una platea sempre più ampia. Noie cercare di cavalcare quest'onda, ovviamente concentrando tutte le forze e tutte le energie sulla crescita per quelli che sono i servizi caratteristici che offriamo da 30 anni ormai. Da questo punto di vista l'aver abbandonato il progetto di consulenza ci consentirà nel corso del 2025 di rimanere focalizzati su quelle che sono le nostre attività core al fine di ottenere obiettivi sempre più prestigiosi".Rispetto alla concorrenza di player esteri, Busi ha sottolineato che Directa può "puntare su tre elementi che ci contraddistinguono dai competitor, soprattutto quelli un po' più aggressivi esteri. Il primo è la storia:in Directa; l'elemento di trust nei mercati finanziari e nel mondo bancario è un elemento certamente fondamentale e fondante per tutti coloro che decidono di affidare i propri risparmi a un soggetto"."Il secondo elemento - ha aggiunto - ovviamente è quello dell'offerta di prodotti e servizi attraverso le nostre piattaforme: noi, sempre più gradevoli e sempre più agevoli nell'utilizzo da parte della clientela; da questo punto di vista l'impegno di Directa è confermato anche per il 2025"."Da ultimo noi disponiamo - probabilmente unici nel settore - di un, che risponde al telefono di persona e che risolve i problemi direi quasi in tempo reale. Io credo che questa sia un'eccellenza che pochi altri possono vantare e sicuramente che non hanno gli operatori stranieri", ha concluso il CEO.