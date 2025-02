IEG, Beer&Food Attraction 2025: l’industria bar & beverage ha la sua casa a Rimini

talian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si è aperta nel weekend, alla Fiera di Rimini, la 10a edizione di, manifestazione B2B organizzata da Iper tutto il settore dell’industria Bar&Beverage. Fino a martedì 18 febbraio nei padiglioni del quartiere fieristico riminese le propostedi alta qualità, leitaliane e internazionali, ie lasi abbinano con le proposte, dal casual dining all’aperitivo, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per il canale foodservice.Alla– intitolata “Qualità, Tendenze, Innovazione: l'Horeca di Domani” – sono intervenuti, ministro per le disabilità, l’onorevole, presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati,, Consigliere Regione Emilia-Romagna e, assessore al Bilancio e alle attività economiche del Comune di Rimini. Tra i relatori, presidente di Italgrob,, presidente di Assobirra,, presidente di Unionbirrai,, presidente di FIC-Federazione Italiana Cuochi e Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi. A fare gli onori di casa è stato, presidente di Italian Exhibition Group. Nel suo intervento, Ermeti ha anticipato in anteprima la grande novità 2026: Mixology Attraction, una vera e propria fiera, con un brand autonomo, che si affiancherà con pari dignità a Beer&Food Attraction., Ad di Italian Exhibition Group, ha parlato di "una, con 600 espositori e 1200 brand rappresentati; una manifestazione che cerca di concentrarsi sulle innovazioni di questo settore, dopo un 2024 sicuramente non facile"."Cambiano le tendenze, cambiano i consumi - spiega il manager - quest'anno cresce moltissimo nella manifestazione la, quella dedicata sostanzialmente ai cocktail e ci sono tantissime aziende che presentano per la prima volta la loro, rispondendo ai timori susseguenti all'introduzione del nuovo Codice della Strada. Tante novità, insomma, ma cambia il modo di consumare gli spirits fuori casa, cambiano le tendenze. La manifestazione ha proprio questo scopo: essere in grado di rappresentarle".Fra le novità di quest'anno, oltre alle bevande alcohol free, Peraboni ha parlato di innovazione, difatte "con gli ingredienti più disparati, anche con l'uva" e di una. Una offerta che garantisce "più libertà di scelta" al consumatore.La strategia di IEG per mantenere alto l'interesse verso la manifestazione - ha sottolineato Peraboni - è stata quella di "concentrare l'attenzione sulla, quindi distributori ed esercenti, e di dare la possibilità alle aziende di presentare le loro novità".Anche quest'anno la consegna del, in partnership con ANGI - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e ICE Agenzia perdel settore Out of Home.Questa edizione di Beer&Food Attraction ha presentato i più esclusivi(e un noto locale di Barcellona), trasferitisi in Fiera per raccontare il futuro del mondo mixology: imperdibile il campionario di sculture di ghiaccio utilizzate per il mondo bar e realizzate con la tecnologia 4D. Cresce l’offerta “”: dalla birra al gin, passando per lo spritz, non resta che andare alla scoperta delle novità. E poi le birre ipocaloriche e le bevande a base di acqua di cactus, che sfruttano le proprietà nutrienti e antiossidanti della pianta grassa. Fra le birre, non c’è che l’imbarazzo della scelta: da quella al peperoncino Habanero a quella col mosto d’uva.(padiglione C3) ha ospitato la 14ª edizione di International Horeca Meeting di Italgrob, con un ricco programma di talk e workshop in collaborazione con tutte le associazioni della filiera e società di ricerca, quali The European House Ambrosetti, Circana, Trade Lab e Formind.La novità di quest’anno è stato il "", che riunisce aziende produttrici di spirits e accessori per bartender e l’area "Sparkling&Mix", dedicata alle migliori proposte di vini frizzanti per la miscelazione.Fic Arena (padiglione A3) ha ospitato invece la 9ª edizione deidella FIC - Federazione Italiana Cuochi, con 500 concorrenti coinvolti. Novità 2025: il, evento di selezione europea di alta cucina che prepara i partecipanti al campionato mondiale del circuito Worldchefs.