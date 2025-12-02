IEG, Peraboni: con 2026 pronti a ritorno biennali e nuovo piano con servizi ad alto valore aggiunto

(Teleborsa) - "Nei primi nove mesi siamo riusciti a compensare l'assenza delle biennali importanti
che abbiamo sia in Italia che sul mercato brasiliano. Quindi chiudiamo con circa 190 milioni di fatturato e 45 milioni di Ebitda". Lo ha detto a Teleborsa Corrado Peraboni, Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group
, in occasione dell’ottava edizione della “Mid & Small - Milan 2025”
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
In merito all'outlook per il 2025 IEG si attende "risultati positivi": "siamo in grado di confermare la fascia alta della forchetta
, quindi chiuderemo l'anno intorno ai 262 milioni di fatturato con un margine intorno al 26%", sottolinea Peraboni. E guardando al 2026, aggiunge il manager "sicuramente avremo un incremento dovuto al ritorno delle biennali
: solo queste varranno 15 milioni di euro di fatturato in più
. E poi ovviamente ci sarà l'entrata a regime di tutte le iniziative di sviluppo ed M&A che abbiamo messo in campo nel 2025".
Sul fronte degli investimenti nei poli fieristici, "siamo assolutamente in tempo, sia in termini di costi che di programmazione temporale su Vicenza
. Vicenza aprirà il prossimo settembre 2026 con la prima grande fiera dell'oro dotata del nuovo padiglione
". Su Rimini
, invece, "crediamo che la partenza dei lavori avverrà non prima del 2027
. Quindi avremo tutta una fase propedeutica e burocratica che è in via di conclusione per poi partire ed avere il nuovo padiglione pronto per la fine del 2029
".
A febbraio 2026 IEG presenterà il nuovo piano industriale al 2030
. "Sicuramente c'è un elemento di continuità che è quello della conferma di puntare forte sui prodotti del proprio portafoglio
e sull'organizzazione diretta di manifestazioni in Italia e all'estero
. Ma nel nuovo piano industriale ci sarà anche "un elemento più significativo sotto il profilo dei servizi ad alto valore aggiunto,
quelli digitali
, che abbiamo iniziato a mettere in campo nel 2025, ma che dal 2026 vedranno una crescita molto importante
".