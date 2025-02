Intel spicca il volo (+11%) su ipotesi spezzatino

Intel

Broadcom

Dow Jones

principale produttore di chip

indice americano

Intel

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,25%, in scia ai rumors che parlano di un interesse di(TMSC) a. Secondo quanto riferito dal Wsj, Broadcom sarebbe interessata a rilevare le attività di progettazione dei chip di Intel, mentre TSMC starebbe valutandoo l'ipotesi di acquisire una partecipazione di controllo in tutte le fabbriche di chip.Quest'anno il prezzo delle azioni Intel è aumentato del 18%. Venerdì le azioni hanno concluso la loro settimana migliore in un quarto di secolo, sostenute dalle notizie di una possibile partnership con TSMCComparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +32,8%, rispetto a -0,28% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26,87 USD. Rischio di discesa fino a 25,06 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 28,68.