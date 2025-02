Tagliare dazi su auto USA, la (contro)mossa Ue

(Teleborsa) -a sarebbe pronta a discutere die su altri beni nel tentativo di scongiurare una guerra commerciale con gliha affermato mercoledì a Washington il massimo. Lo riporta Bloomberg.“Abbassare le tariffe, persino eliminarle, diciamo, per i prodotti industriali, è qualcosa di cui siamo pronti a discutere”, Maros Sefcovic — il commissario europeo per il commercio — ha detto al pubblico dell'American Enterprise Institute.Dopo i dazi sull'acciaio e l'alluminio e quelli reciproci, ilma non è chiaro se entreranno subito in vigore. "Vogliamo concedere alle aziende tempo per venire qui da noi. Se aprono una fabbrica qui infatti non ci sono tariffe", ha spiegato. La minaccia di nuovi dazi agita le case automobilistiche europee e giapponesi, quelle che più esportano negli Stati Uniti. Pur non essendo chiaro se le tariffe riguarderanno tutto l'import di veicoli, se saranno decise paese per paese e se ci saranno eccezioni per il Canada e il Messico, l'ipotesi concreta gela i big del settore che prevedono un aumento dei costi delle loro vetture