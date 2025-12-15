Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:09
25.139 -0,23%
Dow Jones 20:09
48.370 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Scambia in profit la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, che lievita del 2,29%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Auto Trader Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,28%, rispetto a +0,43% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di medio periodo di Auto Trader Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,203 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,333, mentre il primo supporto è stimato a 6,073.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```