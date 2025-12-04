Londra: andamento negativo per Auto Trader Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate
, con una flessione dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Auto Trader Group
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,042 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,192. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)