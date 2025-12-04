Milano 13:01
Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Auto Trader Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la piattaforma digitale per la compravendita di auto nuove e usate, con una flessione dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Auto Trader Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Auto Trader Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6,042 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6,192. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 5,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
