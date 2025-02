Evasione, mancano all'appello 1.274 miliardi ma solo 1 su 8 è partita IVA

(Teleborsa) -dalle Agenzie fiscalisonoe (società di capitali, enti commerciali, cooperative, ecc.).sono, perlopiù (16,3 milioni) lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altre forme di reddito (da beni mobili, immobili, ecc.).svolgono un’attività economica e quindi(artigiani, commercianti o liberi professionisti). E' quanto emerge da una analisi della CGIA su dati ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.L'associazione che rappresenta artigiani e PMI sottolinea che, pari al 7,6% del totale, in quanto il 76% delle cartelle è di importo inferiore ai 1.000 euro (multe, bollette, Tari non pagate ecc.)., pari a 739,3 miliardi di euro, è concentrato, sebbene al Nord sia concentrata la stragrande maggioranza della ricchezza prodotta nel Paese e la parte più dinamica delle attività economiche e produttive. Il rimanente 42%, pari a 535,1 miliardi di euro fa capo proprio alle regioni settentrionali. Prendendo come riferimento il, lasituazionesi verifica nel, dove i debiti fiscali da riscuotere sono pari a 39.673 euro., seguito dacon 27.264euro pro capite,con 25.904 euro,con 20.469 euro econ 20.078 euro.per far emergere l'evasione. Il, introdotto dal governo Conte Bis a luglio 2020, è diventato operativo dal primo gennaio 2021 e sospeso a luglio dello stesso anno dal Governo Draghi per la suaper le casse dello Stato. Ladegli scontrini, invece,, anche se il numero deiper partecipare alle estrazioni è(da 137 milioni di scontrini nel 2022 si è passati a 41 milioni nel 2023).- sottolinea la CGIA - I risultati ottenuti nella lotta contro l'evasione fiscale indicano l'opportunità di continuare a seguire il percorso intrapreso negli ultimi anni,del sistema tributario e il conseguente. È fondamentale poisu fenomeni che, secondo le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, presentano elevati livelli di rischio, come le frodi IVA, l'uso improprio di crediti inesistenti e/o aiuti economici non dovuti, la fittizia dichiarazione di residenza fiscale all'estero,l’occultamento di patrimoni al di fuori dei confini nazionali.