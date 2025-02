Alla Camera dei Deputati presentato il report sugli acquirenti immobiliari esteri: crescita del 74% in 4 anni

(Teleborsa) - Ilè un segmento consolidato e inche negli ultimi quattro anni in Italia ha registrato unaUna tendenza spinta principalmente dallaA delineare i numeri e l’identikit degli acquirenti immobiliari esteri che cercano casa in Italia è stato, nell’ambito dell’edizione 2025 di, che si è svolta presso la Camera dei Deputati.Lo studio - basato sulle elaborazioni del portale immobiliare Gate-away.com - ha analizzato il, identificando che il 70% degli utenti sia spinto a investire nel Belpaese per migliorare la qualità della propria vita. Il 52% cerca invece una casa in Italia per la natura, un clima mite. Un altro 52% preferisce l’Italia per arte, cultura e tradizioni. Il 34% è attirato dal cibo e moda del Made in Italy, mentre il 31% cerca di tornare alle sue radici avendo origini italiane.La scelta - ha spiegato Simone Rossi durante il suo intervento - è indirizzata anche da unsia degli immobili sia del costo della vita in generale (23%).. L’età è compresa tra i 56-65 anni (46%) il 29% ha più di 66 anni, il 20% tra i 46 e i 55, il 4% 36-45, l’1% 18-35 anni. Gli stranieri che desiderano comprare la casa in Italia sono per il 78% sposati o conviventi, e il 33% ha figli a carico nel nucleo familiare.Molto interessanti sono le motivazioni legate al nuovo progetto di vita che segue l’acquisto: al primo posto c’èSolo il 18% acquista casa per motivi di vacanza (18%). Sul concetto di tempo da trascorrere nella nuova casa in Italia aggiungiamo che il 29% parla di trascorrere 6 mesi all’anno in Italia, mentre il 21% almeno fino a 3 mesi. Il 22% auspica un trasferimento definitivo.Gli, con il 29,92% delle richieste totali. Seguono il Regno Unito al secondo posto, con il 9,78%, e la Germania che si ferma al 9,58% delle richieste complessive. Tra le prime dieci nazionalità più attive si trovano anche l’Italia, che raggiunge il quarto posto con il 5,6% (richieste effettuate da stranieri mentre soggiornano nel Belpaese), seguita da Francia (4,88%), Canada (4,39%), Olanda (4,07%), Belgio (3,07%), Svezia (2,75%) e Svizzera (2,45%). Particolarmente interessanti sono le crescite su base annuale delle richieste provenienti da Slovacchia (+65,69%), Grecia (+47,2%) e Messico (+46,6%).Le zone dove gli stranieri hanno ricercato maggiormente nel 2024 sono laTuttavia, cresce l’interesse per le regioni del Sud come Sicilia e Calabria, nonché per aree specifiche come il Salento e il Golfo del Tigullio.Le richieste di acquisto si concentrano principalmente su immobili con un, che coprono oltre il 60% del mercato. In particolare, la fascia fino a 100 mila euro domina con il 41,61%, seguita da quella tra 100 e 250 mila euro al 25,06%. Gli immobili tra 250 e 500 mila euro rappresentano il 16,7%, mentre quelli nella fascia 500 mila-1 milione si attestano al 9,66%. Diminuisce invece l’interesse per gli immobili oltre 1 milione di euro che segna il 6.97% del totale e una performance annuale in calo. Il, con una leggera contrazione del -2,46% rispetto al 2023. Tra le nazioni che spendono di più troviamo al primo posto la Svizzera con un valore medio di ricerca pari a 666.039 mila euro. Seguono i Paesi Bassi con 424.380 mila euro e il Canada con 499.192 mila euro."Senza dubbio - conclude Simone Rossi - gli. Di questo trend non solo beneficiano le principali città, ma stanno dando nuova linfa soprattutto alle realtà più piccole, La loro presenza permette la valorizzazione e la riscoperta di borghi e territori che, altrimenti, rimarrebbero ai margini dei flussi turistici e immobiliari. Per questo motivo investire in questo mercato rappresenta una grande opportunità per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un'agenzia immobiliare".