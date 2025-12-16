Patrimonio Immobiliare mondiale supera i 5mila miliardi di euro

In Europa un terzo del patrimonio mondiale

Continua la crescita dei fondi immobiliari italiani

Un comparto a forte concentrazione

(Teleborsa) - Il mercato immobiliare si conferma in crescita, grazie anche all'operatività di fondi dedicati e REITs nella gestione del patrimonio immobiliare. Ila livello globale si è attestatosu base annua. A trainare l’espansione sono soprattutto gli, in particolare i, che aggregano nei loro portafogli immobili un valore superiore adi euro. E' quanto emerge dal 47esimo Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all’estero", realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con lo Studio Casadei, che ne ha curato la parte di analisi finanziaria."Lo scenario globale continua a essere caratterizzato da un contesto geopolitico e commerciale imprevedibile", spiegapresidente di Scenari Immobiliari, precisando che "gli impatti economici reali finora sono rimasti contenuti". "Le stime di fine anno prefigurano unanella maggior parte dei principali mercati immobiliari europei, con un", anticipa Breglia, ribadendo che i "mercati immobiliari dei Paesi europei confermano la loro solidità".In, il numero complessivo disupera quota, circa sessanta in più rispetto al 2024. Ildi euro, in aumento di tre punti percentuali su base annua, rappresentando il. I REITs europei – pari a circa il 15% del patrimonio REIT globale – detengono il 33,5% del patrimonio dei veicoli europei, mentre i fondi immobiliari, quotati e non, continuano a dominare il mercato con una quota superiore al 66,5%.continuano a evidenziare. Il patrimonio gestito rappresenta, registrando un incremento di circa 80 basis point su base annua. Il patrimonio detenuto direttamente dai 715 fondi attivi raggiunge i, con una crescita del 7,6% rispetto al 2024. Le previsioni per il 2026 indicano un’ulteriore espansione: il patrimonio potrebbe aumentare del 7,7%, mentre il numero di veicoli è atteso in crescita fino a 750 unità. Nell’asset allocation italiana si osserva un incremento del peso del compartoe di quello, mentre la logistica si mantiene stabile. Le SGR ipotizzano per il 2026 una maggiore diversificazione dei portafogli e un aumento complessivo delle masse gestite.“Il patrimonio dei fondi immobiliari italiani ha raggiunto oggi i 149,5 miliardi di euro, distribuito tra, confermando il ruolo sempre più centrale del nostro Paese nel panorama europeo del risparmio gestito immobiliare”, ha sottolineato Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari, piega che il comparto immobiliare italiano èed è quindi caratterizzato da una: le prime venti società di gestione amministrano oltre 680 fondi, pari al 95% del totale. Il patrimonio medio per singola SGR si attesta attorno ai 2,35 miliardi di euro, un valore rivisto al rialzo di oltre il 2,5% rispetto ai dodici mesi precedenti.