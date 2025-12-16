Eventi e scadenze del 16 dicembre 2025

Martedì 16/12/2025

Giglio Group

(Teleborsa) -- Roma - La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano la quarta edizione di una conferenza congiunta dal titolo "Trade, value chains and financial linkages in the global economy"- Farnesina, Roma - XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo organizzata dal MAECI. Parteciperanno oltre 150 titolari delle Sedi diplomatiche italiane all'estero e numerosi Ministri di Governo. Interverranno il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul- I ministri degli Affari europei continueranno i preparativi per il Consiglio europeo di dicembre e discuteranno orientativamente il QFP UE 2028-2034. Il Consiglio approverà conclusioni sull'allargamento UE, riceverà dalla Commissione le relazioni annuali su semplificazione e attuazione, adotterà una dichiarazione sulle priorità legislative 2026 e esaminerà la tabella di marcia per il Semestre europeo 2026 presentata dalle presidenze danese e cipriota- I ministri UE dell'Ambiente dovrebbero approvare conclusioni dal titolo "L'ambiente in Europa 2030 - Costruire un'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e più circolare". Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla strategia dell'UE per la bioeconomia, adottata di recente10:00 -- Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi - Presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Interverranno, tra gli altri, Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari), Gottardo Casadei (Studio Casadei), Alessandra Bellioni (COIMA SGR) e Filippo Catena (CDP REAL ASSET SGR)10:00 -- Camera di Commercio della Basilicata, Matera - Presentazione del rapporto realizzato da Area Studi Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. Interverranno, tra gli altri, Michele Somma (presidente Camera di Commercio Basilicata), Andrea Prete (presidente di Unioncamere), Marco Pini (Senior Economist del Centro Studi Tagliacarne) e Emanuela Salerno (Senior Economist Area Studi Mediobanca)10:30 -- Villa Blanc, Roma - Consueto appuntamento di fine anno dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School e UNRAE. Interverranno, tra gli altri, Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE, Roberto Pietrantonio, Presidente UNRAE e Luca Pirolo, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Auto e Mobilità Luiss Business School10:30 -- Sede centrale ACI, Roma - Evento celebrativo della fusione tra Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano. Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Massimo Bitonci (Sottosegretario al MIMIT), Andrea Rossetti (Presidente Assopetroli-Assoenergia) e Flavio Merigo (Presidente Assogasmetano)11:00 -- Sala della Regina della Camera dei deputati (palazzo Montecitorio) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia di assegnazione del premio "Luigi Broglio"11:00 -- A Montecitorio si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare12:00 -- Roma - Sopralluogo tecnico del vicepremier e ministro Matteo Salvini presso la Tratta T3 della Linea metro C - stazioni Porta Metronia e Colosseo/Fori Imperiali13:30 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo15:00 -- Galleria del Cardinale Colonna, Roma - L'iniziativa, intitolata "Gate to Sustainability-Boarding for Net Zero", riunirà istituzioni, imprese, operatori del settore del trasporto aereo e rappresentanti del mondo accademico. Tra gli interventi, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC e Presidente Comitato Istituzionale Fondazione PACTA), Marco Troncone (CEO Aeroporti di Roma e Presidente della Fondazione PACTA), Vannia Gava (Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti) e Valerio Moro (Head of Airbus Italia)16:30 -- Forum Theatre, Roma - All'evento di Previndai, il fondo pensione per i dirigenti industriali istituito da Confindustria e Federmanager, interverranno, tra gli altri, il Presidente Giuseppe Straniero, il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, il Sottosegretario all'Economia Federico Freni, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Valter Quercioli (Presidente Federmanager) e Vincenzo Di Nicola (CDP Venture Capital)18:00 -- Med-Or Italian Foundation, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla presentazione del calendario “Love Planet” di Telespazio ed e-Geos- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025