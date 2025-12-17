Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:49
24.721 -1,64%
Dow Jones 19:49
47.913 -0,42%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

FS Italiane pubblica il Settimo Green Bond Report

Economia, Trasporti
FS Italiane pubblica il Settimo Green Bond Report
(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha reso disponibile sul proprio sito web il settimo Green Bond Report in linea con i Principi ICMA e con quanto stabilito nel proprio Green Bond Framework.

Nel report, spiega una nota del Gruppo FS, vengono rese note l’allocazione dei proventi dei green bond emessi a valere del Programma EMTN fino alla Serie 23, per un totale di 4.95 miliardi di euro, nonché gli impatti positivi che gli investimenti finanziati generano in termini di sostenibilità ambientale.

I risultati del report evidenziano le positive ricadute dei progetti finanziati - in base alle metodologie utilizzate - in termini sia di risparmio energetico che di riduzione di emissioni di CO2, grazie agli investimenti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Mercitalia Rail.

Sono stati inoltre riportati dettagli utili alla compliance dei progetti finanziati con la Tassonomia Europea.

Il report ha ottenuto la third-party opinion da PwC, la quale ha validato le metodologie di calcolo adottate da FS per l’impact reporting e certificato la corretta allocazione dei proventi dei bond agli Eligible Green Project come definiti dal Green Bond Framework di FS del 2022.
Condividi
```