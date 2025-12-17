FS Italiane pubblica il Settimo Green Bond Report

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane
(FS) ha reso disponibile sul proprio sito web il settimo Green Bond Report in linea con i Principi ICMA e con quanto stabilito nel proprio Green Bond Framework.
Nel report, spiega una nota del Gruppo FS, vengono rese note l’allocazione dei proventi dei green bond emessi a valere del Programma EMTN fino alla Serie 23, per un totale di 4.95 miliardi di euro, nonché gli impatti positivi che gli investimenti finanziati generano in termini di sostenibilità ambientale.
I risultati del report evidenziano le positive ricadute dei progetti finanziati - in base alle metodologie utilizzate - in termini sia di risparmio energetico che di riduzione di emissioni di CO2, grazie agli investimenti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Mercitalia Rail.
Sono stati inoltre riportati dettagli utili alla compliance dei progetti finanziati con la Tassonomia Europea.
Il report ha ottenuto la third-party opinion da PwC, la quale ha validato le metodologie di calcolo adottate da FS per l’impact reporting e certificato la corretta allocazione dei proventi dei bond agli Eligible Green Project come definiti dal Green Bond Framework di FS del 2022.