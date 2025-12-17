FS Italiane pubblica il Settimo Green Bond Report

(Teleborsa) -(FS) ha reso disponibile sul proprio sito web il settimo Green Bond Report in linea con i Principi ICMA e con quanto stabilito nel proprio Green Bond Framework.Nel report, spiega una nota del Gruppo FS, vengono rese note l’allocazione dei proventi dei green bond emessi a valere del Programma EMTN fino alla Serie 23, per un totale di 4.95 miliardi di euro, nonché gli impatti positivi che gli investimenti finanziati generano in termini di sostenibilità ambientale.I risultati del report evidenziano le positive ricadute dei progetti finanziati - in base alle metodologie utilizzate - in termini sia di risparmio energetico che di riduzione di emissioni di CO2, grazie agli investimenti di Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Mercitalia Rail.Sono stati inoltre riportati dettagli utili alla compliance dei progetti finanziati con la Tassonomia Europea.Il report ha ottenuto la third-party opinion da PwC, la quale ha validato le metodologie di calcolo adottate da FS per l’impact reporting e certificato la corretta allocazione dei proventi dei bond agli Eligible Green Project come definiti dal Green Bond Framework di FS del 2022.