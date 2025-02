Banca Progetto, si dimette l'AD Paolo Fiorentino

(Teleborsa) -comunica che nel corso del CdA tenutosi in data odierna, Paolo Fiorentino - a seguito della presentazione ieri al Tribunale di Milano del Piano di rafforzamento, già condiviso con gli organi preposti dell’Autorità Giudiziaria - ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni personali.Il Consiglio di Amministrazione di Banca Progetto, si legge in una nota, comprendendo la situazione, ha accettato le dimissioni chiedendo contestualmente al dottor Fiorentino di continuare ad accompagnare la Banca nel suo attuale percorso di rafforzamento fino alla individuazione e alla nomina del suo successore. Fiorentino ha manifestato la sua disponibilità in tal senso.