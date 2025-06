Banca Asti autorizzata da Bankitalia a utilizzo rating interni per misurazione requisito patrimoniale

(Teleborsa) -ha reso noto cheil Gruppo all'(esposizioni "al dettaglio" e "verso imprese") a partire dalle segnalazioni di vigilanza del 30 giugno 2025. L'autorizzazione all'utilizzo del sistema A-IRB costituisce un significativo punto di arrivo di un lungo percorso, nel quale Banca di Asti - nell'ambito di un innovativo Progetto di Pool frutto della collaborazione con due altre banche del territorio e la società fornitrice di servizi informatici Cedacri - ha progressivamente migliorato i propri sistemi di misurazione e gestione dei rischi creditizi.Glidel Gruppo - a partire dalla segnalazione di vigilanza del 30 giugno 2025 - rafforzeranno ulteriormente la solidità del Gruppo."Da oggi la nostra banca raggiunge una migliorata capacità in materia di presidio dei rischi creditizi e potrà anche beneficiare di un ulteriore miglioramento dei coefficienti patrimoniali obbligatori, conseguente all'adozione dei nuovi modelli di rating - ha commentato l'- Questo si traduce in una maggiore competitività e capacità di perseguire obiettivi di crescita sia per linee interne che per linee esterne. Un particolare ringraziamento va a tutti i collaboratori che si sono impegnati per questo importante traguardo".