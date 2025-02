Prysmian, utile 2024 balza a 729 milioni (+37,8%). Battaini: "risultati eccellenti, base per nuovi successi"

Prysmian

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio del 2024 con un balzo dell'del 37,8% a 729 milioni di euro. Lo annuncia il gruppo che ha realizzatoin crescita dello 0,5% a 17,03 miliardi di euro, con unin rialzo del 18,4% a 1,93 miliardi.Aumenta del 14,3% ila 0,8 euro, a fronte di un utile per azione di 2,52 euro.è cresciuto a €4.296 milioni da €1.188 milioni dell'anno 2023.Ilè aumentato a €1.011 milioni, rispetto a €724 milioni del 2023.Prysmian ha stabilito la guidance per il 2025 "sulla base del suo track-record di successo, e i solidi trend di mercato in elettrificazione, nella transizione energetica e nella digitalizzazione", con: Adjusted EBITDA compreso nell’intervallo di €2.250-€2.350 milioni; Free cash flow compreso nell’intervallo di €950-€1.050 milioni; Riduzione delle emissioni GHG Scopo 1&2 nell’intervallo di -38% e -40%, rispetto al 2019., ha dichiarato: "Questisono un’ottima base da cui partire per ottenere. I driver di mercato alla base del nostro business sono solidi e Prysmian è più che mai ben posizionata per sfruttare appieno le opportunità di crescita profittevole e sostenibile. La struttura finanziaria di Prysmian è solida, con un'eccezionale generazione di cassa, e allo stesso tempo, possiamo migliorare ulteriormente la remunerazione dei nostri azionisti, grazie all’aumento del nostro dividendo per azione. Nel 2024 Prysmian ha effettuato la sua più grande acquisizione, Encore Wire negli Stati Uniti, che ci ha permesso di superare in anticipo i nostri target finanziari di medio termine., che ci spinge ad innovare e a pensare oltre lo status quo. Oggi Prysmian è un punto di riferimento globale per l’elettrificazione, la sicurezza e la transizione energetica e della digitalizzazione. Grazie all’impegno di tutti i colleghi nel mondo, siamo pronti a condividere i nostri nuovi obiettivi, costruiti su questo track record di successo, il mese prossimo al Capital Markets Day a New York City", ha concluso il top manager.