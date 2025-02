Banco BPM, Castagna: integrazione Anima renderà modello di business sempre più solido

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) - ". Un modello che, facendo leva sulla nostra forte presenza nelle aree del Paese a più alto potenziale economico, ci permetterà di remunerare chi ha scelto la nostra azione e di continuare a sostenere aziende, famiglie e territori". Lo ha affermatoDelegato di, dopo che l'assemblea ordinaria (alla presenza di 3.525 soci titolari di azioni rappresentative di circa il 57% del capitale sociale) ha approvato quasi all'unanimità () la proposta all'ordine del giorno per l'incremento del corrispettivo dell'OPAa 7,00 euro (cum dividendo) e la facoltà di rinunciare a una o più delle condizioni di efficacia dell'offerta."Questa operazione ha l'obiettivo di, aumentando le possibilità del nostro Gruppo di generare stabilmente valore e proseguire in quel percorso che, negli ultimi cinque anni, ha permesso di generare un rendimento totale degli azionisti di Banco BPM superiore al 1000% - ha aggiunto Castagna - È nostra volontà continuare in questa direzione, mantenendo sempre un'elevata patrimonializzazione, in linea con quella dei nostri competitor e ben al di sopra dei requisiti regolamentari".