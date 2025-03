Lollobrigida: Istat certifica ruolo centrale agricoltura

(Teleborsa) -: il settore primario traina la crescita economica dell'Italia, registrando. Agricoltura, silvicoltura e pesca sono tra i settori con la crescita più significativa. Un segnale chiaro della vitalità e della forza ritrovata di un comparto strategico". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,commenta i dati Istat odierni che confermano la crescita del PIL dello 0,7% per il 2024, con un valore aggiunto cresciuto in agricoltura (+2%), nei servizi (+0,6%) e, in misura inferiore, nel complesso dell'industria (+0,2%). "Un risultato che evidenzia il contributo determinante dell'agricoltura alla ripresa economica della Nazione e la sua capacità di generare sviluppo e occupazione", commenta il ministro."Il Governo Meloni - ricorda Lollobrigida - ha sempre creduto nella centralità del settore agricolo e lo ha dimostrato con fatti concreti: in questi anni abbiamo stanziato oltre 11 miliardi di euro per sostenere il comparto, investendo in innovazione, competitività e difesa delle nostre eccellenze. Un impegno senza precedenti che conferma quanto l'agricoltura sia centrale per il futuro dell'Italia". E il Governo continuerà, garantisce il ministro, "a lavorare affinché gli agricoltori possano avere strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide globali, difendere la qualità dei nostri prodotti e affermare la leadership del