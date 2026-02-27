Banche, gestione rischi agricoltura: focus ABI

(Teleborsa) -condivise che possano tradursi in interventi concreti per migliorare l’attuale assetto normativo e gli strumenti a disposizione delle imprese: è lo spirito che ha guidato le riflessioni della Tavola rotonda organizzataaperto dagli interventi del Direttore Generale ABI e Presidente dellaarco Elio Rottigni, della Vicepresidente della BEI, Gigliola Vigliotti, e dal Capo di Gabinetto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Raffaele Borriello, hanno preso parte le principali organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Fedagripesca Confcooperative) e professionale (Conaf e Fidaf) del settore primario, esponenti del mondo bancario e assicurativo e i rappresentanti di Ismea, Agricat, Asnacodi, Cassa Depositi e Fondo di Garanzia Pmi.rappresenta un’occasione importante per rafforzare e rendere più strutturale il dialogo sul sostegno finanziario all’agroalimentare. Un dialogo che l’ABI intende promuovere anche attraverso la valorizzazione della storica Fondazione Mario Ravà, dedicata allo studio del credito agrario, di cui l’Associazione è fondatrice insieme al Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) e alla Fidaf (Federazione Italiana dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali).unta infatti a diventare piattaforma di riferimento sul credito all’agribusiness, aprendosi alla partecipazione dei diversi attori della filiera per costruire una comunità di stabile relazione e collaborazione. Le interlocuzioni già avviate con le associazioni imprenditoriali evidenziano una rilevante attenzione per l’iniziativa che getta basi solide per un futuro di collaborazione e sviluppo del comparto primario.osserva Rottigni –al mondo bancario e finanziario un contesto qualificato e aperto ai più vari spunti per dibattere e finalizzare proposte tese ad accompagnare la crescita del settore sotto il profilo culturale, formativo, tecnico e regolamentare, in un rapporto costruttivo e continuo con le Istituzioni e con i policy makers. In concreto, la Fondazione Ravà potrà fungere da catalizzatore di sinergie tra banche, imprese e professionisti del settore agricolo, attraverso, ad esempio, la promozione di iniziative di formazione, lo sviluppo di progetti di ricerca e la definizione di nuovi strumenti di finanziamento specializzati per un’agricoltura moderna, di fronte alle sfide della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione”.