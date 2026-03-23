Coldiretti e Filiera Italia puntano su innovazione e export al Business Forum Italia-Asia Centrale

(Teleborsa) - Coldiretti e Filiera Italia protagoniste al Business Forum Italia – Asia Centrale e Azerbaigian, dedicato a innovazione, agricoltura rigenerativa e digitalizzazione per sistemi agroalimentari sostenibili. Un appuntamento strategico, organizzato dal ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l’agenzia Ice, che ha visto il confronto diretto con i rappresentanti istituzionali di Kazakistan, Uzbekistan e Azerbaigian, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche e sviluppare nuove opportunità di collaborazione nel settore agroalimentare.



Nel corso degli incontri con i ministri dei tre Paesi, Coldiretti e Filiera Italia hanno evidenziato come esistano condizioni concrete per costruire partenariati di lungo periodo, basati su complementarità tra i sistemi produttivi. Da un lato, i Paesi dell’area offrono ampie risorse agricole, una forte presenza rurale e una chiara volontà politica di rafforzare l’autosufficienza alimentare; dall’altro, l’Italia può mettere a disposizione un modello agroalimentare avanzato, fondato su qualità, sostenibilità e innovazione tecnologica.



In questo quadro, Coldiretti e Filiera Italia hanno ribadito il ruolo strategico della cooperazione internazionale per sostenere lo sviluppo di filiere agroalimentari moderne, resilienti e orientate all’export, contribuendo al rafforzamento della sicurezza e della sovranità alimentare.



Nella giornata di domani saranno inoltre sottoscritti due Memorandum of Understanding da parte di Coldiretti e Filiera Italia alla presenza dei Ministri dell’Agricoltura italiano, uzbeko e azero. Gli accordi definiranno un quadro di collaborazione a medio e lungo termine nei settori agroalimentare, dell’innovazione, della sostenibilità e della diversificazione economica. Al centro delle intese il potenziamento dell’interscambio commerciale, in particolare per le produzioni italiane di alta qualità, sempre più richieste nei mercati dell’area, il trasferimento di know-how per lo sviluppo delle filiere e dei processi produttivi, la diffusione dei modelli di multifunzionalità agricola e vendita diretta, oltre al rafforzamento delle attività di ricerca, formazione e capacity building degli operatori.



"Esistono le basi per una cooperazione a lungo termine in grado di generare crescita, innovazione e sicurezza alimentare di questi Paesi. Rafforzare la cooperazione nel settore agroalimentare non è solo un'opportunità economica, ma un investimento strategico nello sviluppo rurale e nella sostenibilità. Lavorando insieme possiamo sostenere l'innovazione, aumentare la produttività e creare nuove opportunità per le imprese e le comunità, rafforzando anche le esportazioni italiane verso quest’area. L’Italia è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza e le proprie tecnologie per costruire partenariati solidi e duraturi con un approccio win win", ha dichiarato Luigi Scordamaglia, capo area mercati, politiche comunitarie e internazionalizzazione di Coldiretti e Amministratore delegato di Filiera Italia.

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