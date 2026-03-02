PIL, Istat: +0,5% nel 2025, deficit al 3,1%

(Teleborsa) - Nel 2025 il PIL ai prezzi di mercato è stato pari a 2.258.049 milioni di euro correnti, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente.. Lo rileva l'Istat sottolineando cheIl saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) misurato in rapporto al Pil è stato pari a +0,7% (+0,5% nel 2024).si è registrato un incremento in volume del 3,5% degli investimenti fissi lordi e dello 0,9% dei consumi finali nazionali rispetto al 2024. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le importazioni di beni e servizi sono salite del 3,6% e le esportazioni dell’1,2%.al netto delle scorte ha contribuito positivamente alla dinamica del Pil in volume per 1,5 punti percentuali, mentre l’apporto della domanda estera netta e della variazione delle scorte sono stati negativi per 0,7 e 0,2 punti rispettivamente.ha registrato aumenti in volume dello 0,3% nell’industria in senso stretto, del 2,4% nelle costruzioni e dello 0,3% nelle attività dei servizi, mentre si è registrata una lieve flessione dello 0,1% nell’agricoltura, silvicoltura e pesca.Lo sviluppo è stato stimolato dal contributo della domanda nazionale al netto delle scorte (+1,5 punti percentuali), mentre sono stati negativi sia il contributo della domanda estera netta (-0,7 punti) sia quello della variazione delle scorte (-0,2 punti). Dal lato dell’offerta di beni e servizi, il valoreaggiunto ha segnato crescite nel complesso dell’industria (+0,8%) e nei servizi (+0,3%). La crescita dell’attività produttiva si è accompagnata a una espansione delle unità di lavoro totali (+1,3%) e dei redditi da lavoro dipendente (+3,8%). Il rapporto tra indebitamento delle Amministrazioni pubbliche e Pil ha registrato un miglioramento rispetto al 2024, attestandosi a -3,1%.", si legge nel commento che accompagna i numeri diffusi dall'Istituto.Nel 2025ono aumentate dell’1,3%, a sintesi di una crescita dell’1,0% delle Ula dipendenti (Figura 5) e dell’1,8% delle Ula indipendenti. L’aumento ha riguardato i macrosettori delle costruzioni con 2,3% e dei servizi con 1,8%, mentre sono in calo dello 0,5% l’agricoltura, silvicoltura e pesca e dell’1,1% l’industria in senso stretto.Le retribuzioni lorde per unità di lavoro hanno registrato un incremento del 2,6% nel totale dell’economia; nel dettaglio, ci sono stati aumenti del 3,5% per l’industria in senso stretto, del 4,7% per le costruzioni e del 2,4% nei servizi, mentre è risultato in diminuzione dell’1,5% il settore agricolo.ercheremo di capire le valutazioni Istat. Peccato per il colpo di coda del Così il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sul dato Istat deficit Pil pubblicato oggi.