Nucleare, Pichetto: referendum? ddl non contrasta normativa attuale

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e la sicurezza energetica,, esclude che ci sarà unsuldopo l'approvazione del del ddl da parte del Governo. "I referendum in Italia sono abrogativi. Il ddl non va a contrastare la normativa attuale perché dice chiaramente che non ci saranno le grandi centrali", ha affermato il ministro a Radio24.Quanto al dossier relativo al, Pichetto Fratin ha auspicato chechiedano insieme all'Unione di abbassare i livelli didel gas per non creare tensioni sul prezzo quando occorrerà tornare a riempire i depositi. "Il rischio è che dovendo tutti ricostituire gli stoccaggi – ha spiegato – si determini un'sui. Italia e Germania potrebbero davvero chiedere alla Ue di trovare un accordo per abbassare i livelli di stoccaggio. Noi siamo in grado di garantire non solo noi ma anche altri paesi che hanno livelli di stoccaggio inferiori".