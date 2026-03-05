PMI e artigianato: via libera al Ddl, ora attuare le riforme

(Teleborsa) - Soddisfazione viene espressa daper l’approvazione definitiva, da parte del. Un provvedimento che leverso un sistema produttivo che rappresenta, ma che ora richiede un ultimo, decisivo passo: l'attuazione delle deleghe da parte del Governo per la riforma della Legge quadro sull’artigianato e per il rilancio dei Confidi."L’attuale normativa sull’artigianato sconta vincoli ormai anacronistici", sottolineano le tre Confederazioni. "La delega coglie finalmente l’esigenza di superare i limiti dimensionali e le rigidità sulle forme societarie, permettendo agli imprenditori artigiani di evolversi e di cogliere appieno le sfide della transizione green e digitale. L'obiettivo è quello di".Oltre alla riforma normativa, il Ddl affronta il tema dell'accesso al credito e Confartigianato, Cna e Casartigiani esprimono unnella delega per la valorizzazione dei Confidi, in particolare prevedendo la revisione delle attività esercitabili e l’allargamento della compagine sociale.Un altro aspetto apprezzato dalle Confederazioni riguardail termine potrà essere utilizzato esclusivamente per prodotti e servizi realizzati da imprese regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Un provvedimento necessario per combattere la concorrenza sleale e garantire trasparenza ai consumatori, certificando l'autenticità del saper fare italiano. "Ci aspettiamo – sottolineano Confartigianato, Cna, Casartigiani - chee per il rilancio dei Confidi nei tempi previsti dal Ddl. Il sistema produttivo non può permettersi attese: la modernizzazione del nostro tessuto economico passa dalla velocità con cui queste norme diventeranno realtà operativa".