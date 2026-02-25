Islanda, primo ministro: referendum sull'adesione all'UE "nei prossimi mesi"

(Teleborsa) - L'terrà. Lo ha dichiarato il Primo Ministro Kristrun Frostadottir in una conferenza stampa in Polonia. "Nei prossimi mesi lavoreremo per preparare il referendum, un referendum sulla possibile riapertura dei negoziati di adesione con l'Unione Europea", ha dichiarato dopo l'incontro con il Primo Ministro polacco Donald Tusk, secondo quanto riporta Reuters.Reykjavik hadopo quattro anni di negoziati, ma la guerra in Ucraina ha riacceso l'interesse della nazione ad aderire all'Unione, secondo alcuni sondaggi., ma nei prossimi mesi si terrà un referendum sull'apertura dei negoziati di adesione dell'Islanda all'UE", riferisce Bloomberg. Il Ministro degli Esteri Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ha dichiarato lunedì in un'intervista che presenterà un disegno di legge sul referendum "prima dell'estate".