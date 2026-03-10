Nucleare, Pichetto: "Italia aderisce a impegno per triplicare capacità globale"

(Teleborsa) -nel proprio mix energetico". Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energeticaabbiamo istituito la Piattaforma Nazionale per un, che ha riunito le migliori competenze tecnico-scientifiche del Paese, consentendo di integrare, per la prima volta, lo scenario nucleare nel Piano Nazionale integrato per l’Energia e il Clima. Le ipotesi elaborate prevedono, entro il 2050, una capacità installata tratra industria, mobilità, data center e intelligenza artificiale - il nucleare può contribuire alla decarbonizzazione, alla stabilità della rete e alla sicurezza degli approvvigionamenti", dice il Ministro spiegandoc che "sul piano normativo, a ottobre scorso, abbiamo presentato al Parlamento una proposta di legge delega sull’energia nucleare sostenibile, oggi in discussione, che definirà quadro di programmazione nazionale, governance, rafforzamento dell’autorità di sicurezza e disciplina dell’intero ciclo di vita, inclusa la gestione dei rifiuti. Abbiamo scelto di costruire prima un quadro regolatorio chiaro e credibile, e assumere successivamente decisioni industriali" . Dal punto di vista tecnologico "con uno sguardo attento anche alle tecnologie di IV generazione, in particolare ai reattori veloci raffreddati al piombo. Nel 2025 è stata costituita Nuclitalia, partecipata da ENEL, Ansaldo Energia e Leonardo, per valutare le tecnologie più adatte al contesto italiano.L’Italia è entrata(gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) sulle tecnologie nucleari innovative, nella convinzione che il nucleare possa rafforzare l’autonomia strategica e la competitività dell’UE", sottolinea ancora Pichetto Fratin."Parallelamente, partecipiamo ai programmi europei e multilaterali sulla fusione,In conclusione, l’Italia sta costruendo una strategia nucleare responsabile, moderna e trasparente. Il nostro obiettivoA margine del vertice, incontrando i giornalistiha chiosato:non solo per mia convinzione personale, ma una scelta che va verso l'energia anche decarbonizzata e quindi di decarbonizzazione ma anche di autonomia che dobbiamo dare al futuro delle nazioni". Quanto ad una eventuale tempistica, dice Pichetto, "sarà la tempistica industriale, in questo momento siamo nella parte di tempistica regolatoria, deve essere fatto un quadro giuridico, rispetto a quelle che sono le disponibilità delle tecnologie, questa mattina si è parlato molto di small reactor, di advance reactor, ma tutti