Maire, nel 2024 utile netto record a 212 milioni

Maire

(Teleborsa) - Nel 2024, gruppo societario italiano attivo nel settore ingegneristico, tecnologico ed energetico quotato su Euronext Milan, ha registratoin crescita a(+38,5%), in linea con la guidance. Crescita a doppia cifra anche per l'a 386,4 milioni (+40,8%), con un margine in aumento dal 6,4% al 6,5%.a 212,4 milioni (+64,0%), il più alto registrato nella storia del Gruppo, con un margine in aumento dal 3,0% al 3,6%Lesi attestano a 375,1 milioni, in crescita di 37,2 milioni rispetto alla fine del 2023Approvata la proposta di destinazione dell’utile e la distribuzione di undi 0,356 per azione, (+81% vs 2024), con un incremento del pay-out dal 50% al 55%, per un importo complessivo di 116,9 milioni.Laprevede un altro anno di crescita e ampliamento del margine con ricavi compresi tra 6,4 e 6,6 miliardi (in crescita tra 8-12%), un EBITDA compreso tra 420 e €455 milioni (in crescita tra 9-18%), con un margine del 6,6-6,9%, Capex compresi tra 130 e 150 milioni e disponibilità nette adjusted in linea con la fine del 2024."Siamo lieti di annunciare gli eccezionali risultati finanziari dell’esercizio 2024, che confermano il nostro costante impegno nell’eccellenza esecutiva e nella leadership tecnologica. I ricavi hanno registrato una elevata crescita a doppia cifra, sfiorando i sei miliardi di euro, mentre il risultato netto consolidato ha raggiunto un nuovo record - ha commentato, Ceo di Maire -. Questo straordinario traguardo è la dimostrazione dell'efficacia della nostra strategia e della dedizione delle nostre persone. Con il nuovo piano strategico decennale, siamo pronti a generare un impatto ancora maggiore. Il nostro modello di business focalizzato sulle tecnologie a basse emissioni e circolari tramite NEXTCHEM, insieme con la leadership esecutiva di TECNIMONT nel downstream, ci posiziona come protagonisti della transizione energetica, in grado di offrire soluzioni sostenibili ai nostri clienti. Continueremo a investire in tecnologia e innovazione per mantenere la nostra posizione di avanguardia. Guardiamo al futuro con entusiasmo e fiducia grazie alla nostra capacità di creare valore a lungo termine per tutti gli stakeholder".