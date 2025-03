Sogefi, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (-2%) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), confermando la" sul titolo.Gli analisti, post conference call, hanno confermato la(circa -3% a livello di fatturato arrivando a 970 milioni di euro e MSD a livello di adj. EBIT pari a 54 milioni di euro comunque +3% YoY), mentre resta invariato l'obiettivo di FCF. La capacità di migliorare i margini in un anno difficile come il FY25 è sicuramente da apprezzare, viene sottolineato."Resta, soprattutto quello indiretto (più difficile da stimare) per gli effetti che subiranno alcuni dei principali clienti - si legge nella ricerca - Non escludiamo che in caso di ulteriore peggioramento del contesto possano essere prese nuove iniziative di razionalizzazione della capacità produttiva".