Lottomatica, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Lottomatica

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 18,1 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, confermando la" sul titolo.Dalla conference call è emerso che l'autorizzazione alè stata richiesta per avere piena flessibilità nell'allocazione del capitale. Nessuna indicazione precisa al momento su ammontari/tempi di esecuzione. Dipenderà dalle opportunità di M&A e dalle opportunità di creazione di valore, ma il messaggio è che il gruppo non si "siederà sulla cassa".Per quanto riguarda la, la crescita dell'EBITDA per il 2025 proverrà principalmente dall'online, con Sports Franchise che beneficerà della normalizzazione del pay-out (rispetto al 2024) e il Gaming Franchise che rimarrà sostanzialmente stabile (dinamica di mercato negativa all'incirca compensata da bolt-on). Margine online atteso rimanere nel range 50-55% nel 2025 per tornare nel mid 50% più avanti grazie alle sinergie.Sul fronte dell', c'è una lunga lista di target, ma saranno estremamente selettivi su bolt-on in Italia. Ci sono anche target di media grandezza in Europa, ma Lottomatica rimarrà molto disciplinata.