Aeroporto di Milano Linate, sequestrate oltre 20.000 carte collezionabili di contrabbando

(Teleborsa) - Il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito dell'attività di vigilanza doganale svolta congiuntamente presso l', hanno, per un valore commerciale superiore a 90 mila euro.Le Fiamme Gialle del Gruppo di Linate e il personale dell'UADM Lombardia 2 hanno, che al momento dell'arrivo all'aeroporto milanese stava percorrendo il corridoio "verde" che indica l'assenza di generi da dichiarare in dogana. Nel corso delle attività ispettive dei bagagli, tuttavia, sono state rinvenute oltre 20.000 carte da gioco collezionabili acquistate in Giappone, molte delle quali non ancora disponibili sui mercati europei e quindi con un elevato valore commerciale e di elevato interesse per il mercato dei collezionisti.Al passeggero è stata quindi contestata l'importazione in contrabbando della merce e gli saràche può variare dal 100 al 200 per cento dei diritti di confine evasi, in questo caso quantificati in oltre 22.000 euro.