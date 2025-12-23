USA, produzione industriale torna a crescere a novembre (+0,2%): fermo il manifatturiero

(Teleborsa) - Torna a crescere laneglinel mese di novembre. Secondo i dati pubblicati dalla(che ha reso noti contemporaneamente i dati di ottobre e novembre), si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente.Susi registra una salita dello 2,5% a novembre, dopo il +2,2% del mese precedente.Lanon registra variazioni su mese a novembre e si confronta con il calo dello 0,4% di ottobre.A novembre larelativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76%, leggermente superiore al 75,9% del mese precedente.