USA, produzione industriale torna a crescere a novembre (+0,2%): fermo il manifatturiero

(Teleborsa) - Torna a crescere la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di novembre. Secondo i dati pubblicati dalla Federal Reserve (che ha reso noti contemporaneamente i dati di ottobre e novembre), si è registrata una variazione positiva dello 0,2% su base mensile, dopo il -0,1% del mese precedente.

Su base annua si registra una salita dello 2,5% a novembre, dopo il +2,2% del mese precedente.

La produzione manifatturiera non registra variazioni su mese a novembre e si confronta con il calo dello 0,4% di ottobre.

A novembre la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali si è attestata al 76%, leggermente superiore al 75,9% del mese precedente.
