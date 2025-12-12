Il Fatto, approvato il piano 2026-2028: ricavi in crescita e digitale al 66%

Società Editoriale Il Fatto

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato l’aggiornamento annuale del. Il piano prevede una crescita deidelle vendite e delle prestazioni con un CAGR pari a circa l’11,4%, in calo rispetto al 12,8% stimato per il precedente piano 2025-2027, riflettendo la riduzione attesa dei ricavi da vendite in edicola, solo in parte compensata dalla forte crescita dei prodotti digitali.La società evidenzia come la crisi strutturale del mercato dell’abbia inciso sul raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, che risultano posticipati di un anno e integrati nel nuovo orizzonte triennale. Il Gruppo conferma ilsugliin, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività editoriali e sul rafforzamento dell’infrastruttura digitale a supporto dei diversi canali media.A fine piano, l’incidenza deiè stimata intorno al 66% del totale, in aumento rispetto al 61% previsto per il 2027, grazie alla crescita delle versioni digitali dei prodotti editoriali e al calo dei ricavi non digitali in linea con i trend di mercato. Secondo il Consiglio, tali dinamiche risultano coerenti con il piano prospettico di liquidità, che prevede il ritorno alla redditività e all’equilibrio economico-finanziario del Gruppo.La presidente e amministratore delegatoha sottolineato che il piano riflette il percorso di transizione digitale del publishing, confermando la strategia "digital first" e il passaggio da media company a community company, con l’obiettivo di recuperare marginalità e creare valore nel medio periodo.