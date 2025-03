BRI, recente sovraperformance dei mercati europei guidata da settori ciclici

(Teleborsa) - I mercati azionari europei hanno sovraperformato i loro omologhi statunitensi e la maggior parte degli altri mercati globali nel 2025. Nonostante le ampie sfide economiche affrontate dalla regione, tra cui una tiepida prospettiva di utili, alti prezzi dell'energia e la minaccia di dazi, l'indice, secondo un'analisi della Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Anche altri indici europei nel Regno Unito e altrove hanno ottenuto forti guadagni. Di conseguenza, anche i principali parametri di valutazione delle azioni europee, come il rapporto prezzo/dividendo, sono migliorati con un margine simile rispetto agli Stati Uniti.Per comprendere la sovraperformance degli indici europei, spiega la BRI, è utile studiare leConcettualmente, il prezzo dell'indice stesso dovrebbe essere uguale al valore scontato dei futuri dividendi attesi. Di conseguenza, le variazioni del rapporto prezzo/dividendo possono essere scomposte in tre parti principali, che riflettono i tassi di sconto o i flussi di cassa: (i) variazioni nei tassi privi di rischio; (ii) variazioni nei premi di rischio azionario; e (iii) variazioni nella crescita prevista dei dividendi. Un aumento nelle prime due componenti riduce il rapporto prezzo/dividendo poiché tassi privi di rischio più elevati o premi di rischio causano una maggiore attualizzazione dei flussi di cassa futuri. Al contrario, un aumento nella terza componente aumenta il rapporto prezzo/dividendo poiché segnala dividendi futuri più elevati (vale a dire flussi di cassa).Una scomposizione lungo le linee appena discusse rivela che lache ha guidato la recente sovraperformance delle azioni europee. Durante il periodo di revisione (dicembre-febbraio), il rapporto prezzo/dividendo per le azioni statunitensi è rimasto invariato in media, mentre quello delle azioni europee è aumentato in modo significativo. L'aumento dei tassi a lungo termine ha esercitato una pressione al ribasso sul rapporto prezzo/dividendo sia negli Stati Uniti che in Europa. Un ulteriore fattore negativo per le valutazioni europee è stato il deterioramento della crescita prevista dei dividendi in contrasto con i dati in miglioramento per i loro omologhi statunitensi. Nel complesso, il fattore dominante che ha tirato su le valutazioni del mercato azionario europeo nonostante i due venti contrari compensativi è stata la grande compressione dei premi di rischio sulle azioni europee."I premi di rischio azionari più bassi implicano che gli investitori richiedono una remunerazione inferiore per detenere azioni europee, aumentando le valutazioni - si legge nel rapporto - Diversi fattori possono essere alla base di questo. In primo luogo, gli indicatori economici ad alta frequenza sono migliorati per l'Europa negli ultimi mesi, a differenza degli Stati Uniti. In secondo luogo, una politica monetaria più accomodante nel breve e medio termine può proteggere alcune di queste aziende da minacce come i dazi, non da ultimo aiutando a mantenere i tassi di cambio stabili alle attuali parità. Infine, le prospettive di una situazione politica più stabile nei mercati europei principali e forse anche il potenziale allentamento dei conflitti geopolitici nella regione possono aver contribuito a un miglioramento generale del sentiment degli investitori verso le attività europee".La BRI sottolinea che la maggior parte della recente sovraperformance dei mercati europei è stata. Questi settori, come beni di consumo discrezionali, banche e tecnologia informatica, hanno registrato guadagni significativi rispetto alle loro controparti statunitensi durante il periodo in esame. Inoltre, i settori europei che potrebbero trarre vantaggio da una fine anticipata della guerra in Ucraina, tramite costi energetici più bassi, come energia, prodotti industriali e materiali, hanno anche superato i loro omologhi statunitensi. Questi stessi settori hanno avuto risultati significativamente inferiori durante il periodo di rapido aumento dell'incertezza geopolitica che ha circondato l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022. "Quindi, il recente cambiamento potrebbe riflettere almeno in parte un sentimento più positivo e un ottimismo sulla stabilità economica e la crescita in Europa in un contesto di riduzione delle tensioni geopolitiche", viene sottolineato.