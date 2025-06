ESMA propone modifiche al DLT Pilot Regime per renderlo permanente

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato una(DLT Pilot Regime), che fornisce una panoramica del mercato UE per le infrastrutture di mercato DLT autorizzate e raccomandazioni su come ampliare la partecipazione al Regime.La relazione contienefinanziari DLT offerti e sulle problematiche tecniche o legali riscontrate finora dalle autorità di vigilanza. Analizza inoltre le tipologie di esenzioni richieste dalle infrastrutture di mercato DLT e le condizioni in base alle quali le Autorità Nazionali Competenti (ANC) hanno concesso tali esenzioni (comprese le misure compensative imposte per mitigare i rischi).Questa relazione giunge in unper il DLT Pilot Regime, che, nonostante un'adesione inizialmente limitata, "sta ora riscontrando un crescente interesse da parte dei potenziali richiedenti", si legge in una nota. Questo "recente slancio conferma l'importanza dei continui sforzi per migliorare l'attrattiva e la funzionalità del regime", viene sottolineato.Per consolidare questo slancio, l'ESMA presenta raccomandazioni strategiche alla Commissione europea, elaborate sulla base del feedback ricevuto dalle ANC e dalla Banca centrale europea (BCE), su:per il mercato; suggerire modifiche al DLT Pilot Regime per renderlo permanente e consentire una maggiore flessibilità nelle soglie regolamentari o negli attivi ammissibili a seconda dei rischi di ciascun modello di business.