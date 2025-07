Grecia, ministro Economia valuta "molto positivamente" accordo Euronext-Borsa di Atene

Euronext

(Teleborsa) - Ildell'Economia e delle Finanze greco "" che permetterebbe di acquisire la Borsa di Atene."Dieci anni dopo l'imposizione dei controlli sui capitali, una possibile acquisizione della Borsa di Atene da parte di Euronext costituisce un- si legge in una nota - Allo stesso tempo, segnala il rafforzamento dell'integrazione della Grecia nell'area finanziaria europea e rafforza la fiducia degli investitori internazionali".Euronext, con attività in sette paesi - Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo - è oggi un gruppo borsistico paneuropeo leader. Grazie alla potenziale adesione, ladi un ecosistema unificato dei mercati dei capitali, beneficiando di una strategia e di un know-how comuni.Qualora la fusione delle due entità dovesse concretizzarsi, il Ministero intende "di integrazione, garantendo un'armonizzazione operativa fluida". Sostiene, tra le altre cose: il trasferimento e l'ammodernamento delle tecnologie di trading; l'integrazione delle operazioni di compensazione in un quadro transfrontaliero più ampio; l'armonizzazione delle infrastrutture di supporto post-negoziazione e il rafforzamento delle sinergie con altri mercati europei in settori selezionati dell'attività economica, come l'energia e il debito.Il Ministero ritiene che le dimensioni e la competenza di Euronext nei mercati azionari e obbligazionari possano apportaree all'economia greca nel suo complesso. Questo potenziale sviluppo è anche in linea con l'iniziativa dell'UE per un'Unione del Risparmio e degli Investimenti, lanciata a marzo 2025.