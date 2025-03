UE, nuovo round di acquisti coordinati di gas per stabilità delle forniture

(Teleborsa) - Laha lanciato ila medio termine nell'ambito della piattaforma AggregateEU.Gli acquirenti dell'UE e della Comunità dell'energia potranno presentare e aggregare la propria domanda di gas pere accedere a offerte competitive da fornitori internazionali affidabili. Per partecipare a questa gara di medio termine, la domanda deve essere presentata entro il 17 marzo e sarà messa a gara per la manifestazione di interesse da parte di potenziali fornitori dal 18 al 21 marzo. Dopo che la domanda e l'offerta saranno abbinate tramite la piattaforma, le singole aziende negozieranno il loro contratto bilateralmente."Mentre continuiamo a perseguire la transizione energetica, garantire forniture di gas prevedibili per la nostra Unione rimane- ha detto il Commissario per l'energia e l'edilizia abitativa,- Se mettiamo insieme il nostro peso di mercato, le nostre aziende possono accedere a offerte stabili a condizioni migliori. Finché non decarbonizzeremo completamente le nostre economie e società, questo non solo contribuirà a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma rafforzerà anche la nostra competitività".I round di medio termine su AggregateEU sono un servizio offerto dalla Commissione per garantire stabilità e prevedibilità delle forniture di gas oltre la crisi a breve termine che l'UE ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Questo ultimo round si basa su un, quando le offerte hanno quasi triplicato la domanda presentata dalle aziende dell'UE. Si basa anche sui precedenti round di breve termine che dal 2023 sono riusciti a far corrispondere 42 miliardi di metri cubi di richieste e offerte di domanda.AggregateEU è l'iniziativa della Commissione per l'aggregazione della domanda e l'acquisto coordinato di gas a livello europeo come parte della piattaforma energetica dell'UE, lanciata nell'aprile 2023, per rendere l'approvvigionamento energetico dell'UE più diversificato, sicuro e coordinato. In base alle disposizioni del pacchetto sull'idrogeno e sui gas decarbonizzati, la Commissione sta oraper l'acquisto congiunto di gas e di altri meccanismi simili per l'aggregazione della domanda di materie prime importanti come l'idrogeno e le materie prime critiche.