Exein, round da 100 milioni di euro guidato da Blue Cloud Ventures con linea di credito JPMorgan

(Teleborsa) - Exein, azienda italiana attiva nella cyber security embedded per dispositivi IoT, ha ricevuto un nuovo finanziamento di 100 milioni di euro, che porta a 170 milioni di euro il totale raccolto nel 2025. Il round è stato guidato da Blue Cloud Ventures, con la partecipazione di HV Capital, Intrepid Growth Partners, Geodesic Capital e J.P. Morgan.

La piattaforma di sicurezza embedded dell'azienda protegge già oltre 1,5 miliardi di dispositivi in settori critici come energia, sanità, difesa, automotive, aerospazio, automazione industriale, semiconduttori e robotica. Entro il primo trimestre del 2026, il numero di dispositivi protetti supererà i 2 miliardi, grazie al rilascio di nuove tecnologie, al costante incremento dei dispositivi IoT nel mondo e all'aumento delle pressioni normative sulla sicurezza.

I 100 milioni di euro raccolti, tra capitale e una linea di credito strutturata con J.P. Morgan, saranno impiegati da Exein per: sviluppare soluzioni di runtime security di nuova generazione per dispositivi IoT, proteggendo anche l'AI e i Large Language Models (LLM) che operano direttamente sui device anziché in cloud; sostenere un programma di M&A multi-deal nel corso del 2026, con operazioni previste in Europa e negli Stati Uniti; accelerare l'espansione internazionale, con un focus specifico sui mercati USA e APAC.

Il nuovo finanziamento arriva dopo il round Series C da 70 milioni di euro chiuso a luglio 2025, che ha dato un forte impulso all'espansione di Exein in Nord America e nell'area Asia-Pacifico, compresa l'apertura del nuovo ufficio di Taipei prevista per l'inizio del prossimo anno. Nel corso del 2025 l'azienda ha quintuplicato i ricavi rispetto all'anno precedente, ampliato la propria presenza nelle infrastrutture critiche e nella manifattura industriale e avviato partnership strategiche con produttori e chipset provider come Kontron e Mediatek. Negli appena cinque mesi trascorsi dal round di luglio, la valutazione dell'azienda è quasi raddoppiata.

"Questo round conferma la rapidità con la quale Exein sta crescendo - ha detto Gianni Cuozzo, founder e CEO - In appena un anno siamo diventati un'azienda realmente globale: abbiamo consolidato la nostra presenza negli Stati Uniti e nell'Asia-Pacifico e siamo oggi il principale provider mondiale di embedded security per numero di dispositivi protetti".
