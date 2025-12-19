Usa, New York: bando da 300 milioni di dollari per supportare l'industria eolica offshore

(Teleborsa) - La New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) ha annunciato venerdì unper sostenereche aumenteranno la capacità di New York di supportare l', pur avendo scopi multifunzionali.I progetti sviluppati grazie a questo bando rafforzeranno le attività portuali dello Stato, stimoleranno gli??in questa infrastruttura critica e creerannoin tutto lo Stato."Per continuare a sviluppare le risorse marittime di New York e il settore eolico offshore, abbiamo bisogno di porti in grado di supportare molteplici settori e tecnologie. Questa richiesta faciliterà lo sviluppo portuale a supporto di progetti eolici offshore attraverso investimenti in porti polivalenti in grado di resistere alle fluttuazioni della domanda di prodotti e servizi da qualsiasi mercato, contribuendo a garantire la stabilità e, al contempo, a generare opportunità di sviluppo economico a breve e lungo termine per New York", ha dichiaratoLa gara d'appalto prevede più round. Per sostenere questa gara d'appalto, la NYSERDAprecedentemente resi disponibili tramite laLe proposte definitive per il primo round del bando dovranno pervenire alla NYSERDA entro il 26 marzo 2026. NYSERDA annuncerà i progetti selezionati una volta che i contratti aggiudicati saranno stati finalizzati ed eseguiti.