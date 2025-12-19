Usa, New York: bando da 300 milioni di dollari per supportare l'industria eolica offshore

(Teleborsa) - La New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) ha annunciato venerdì un bando di gara da 300 milioni di dollari
per sostenere progetti di sviluppo e miglioramento dei porti marittimi
che aumenteranno la capacità di New York di supportare l'industria eolica offshore
, pur avendo scopi multifunzionali.
I progetti sviluppati grazie a questo bando rafforzeranno le attività portuali dello Stato, stimoleranno gli investimenti privati
??in questa infrastruttura critica e creeranno migliaia di posti di lavoro
in tutto lo Stato.
"Per continuare a sviluppare le risorse marittime di New York e il settore eolico offshore, abbiamo bisogno di porti in grado di supportare molteplici settori e tecnologie. Questa richiesta faciliterà lo sviluppo portuale a supporto di progetti eolici offshore attraverso investimenti in porti polivalenti in grado di resistere alle fluttuazioni della domanda di prodotti e servizi da qualsiasi mercato, contribuendo a garantire la stabilità e, al contempo, a generare opportunità di sviluppo economico a breve e lungo termine per New York", ha dichiarato Doreen M. Harris, Presidente e CEO di NYSERDA
.
La gara d'appalto prevede più round. Per sostenere questa gara d'appalto, la NYSERDA riutilizzerà i 200 milioni di dollari
precedentemente resi disponibili tramite la gara d'appalto 2024 Offshore Wind Supportive Manufacturing and Logistics
.
Le proposte definitive per il primo round del bando dovranno pervenire alla NYSERDA entro il 26 marzo 2026. NYSERDA annuncerà i progetti selezionati una volta che i contratti aggiudicati saranno stati finalizzati ed eseguiti.