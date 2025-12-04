Enaon (Italgas), piano di investimenti da 1 miliardo di euro entro il 2031 in Grecia

Italgas

(Teleborsa) -, gruppo energetico italiano quotato su Euronext Milan, ha approvato, nel nuovo Piano Strategico 2025–2031,destinati a sviluppo e digitalizzazione della rete di distribuzione del gas in. L'attuazione del Piano è affidata a Enaon, la società responsabile della distribuzione del gas in Grecia.Il Piano prevede l'estensione delle reti di distribuzione nelle aree non ancora servite creando le condizioni per favorire lo sviluppo e l'integrazione dei gas rinnovabili - come il biometano - al fine di accelerare la decarbonizzazione delle molecole. Entro il 2031 è prevista la realizzazione di- e il resto a media pressione, destinati principalmente alla fornitura di gas a clienti industriali. Accanto allo sviluppo delle infrastrutture, una quota degli investimenti è dedicata alla digitalizzazione avanzata degli asset e dei processi operativi."Con Enaon stiamo realizzando anche in Grecia un'infrastruttura completamente digitale, che viene monitorata e gestita in tempo reale attraverso il nuovo Centro di Comando e Controllo di Atene - ha dichiarato- L'integrazione della piattaforma DANA e l'installazione degli smart meter "H2 ready" consentiranno di abilitare rapidamente anche l'utilizzo dei gas rinnovabili. Un percorso supportato da un piano di investimenti significativo, che rafforza il nostro impegno nella sicurezza, nella sostenibilità e nella competitività del sistema energetico del Paese".È previsto un significativo, che passeranno dai 639.000 del 2025 a quasi 1 milione nel 2031.