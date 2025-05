Orsero, pubblicato report di sostenibilità 2024

Orsero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha presentato i risultati delleportate avanti nel 2024.Dal report è emerso che sonodonate per combattere lo, con il 99,6% packaging prodotti F.lli Orsero riciclati, riciclabili, riusabili o compostabili. Sono stati poi ridotti del 19,9% idei magazzini rispetto al 2018. Inoltre, il 37% dei fornitori di frutta e verdura ha sottoscritto il, corrispondente al 64% dei volumi acquistati. È stato infine avviato un test di prolungamento shelf life e rallentamento maturazione sui frutti di bosco."La nostra sesta rendicontazione di sostenibilità racconta con trasparenza i risultati del nostro impegno quotidiano per fare impresa in modo responsabile. I risultati del 2024 sono frutto di un lavoro corale che coinvolge ogni persona del Gruppo. Vogliamo continuare a crescere generando valore, consapevoli che la sostenibilità è parte integrante del modo in cui scegliamo di operare ogni giorno", ha commentato, CEO di Orsero.