HANetf lancia i primi ETC short e leverage su criptovalute in Europa

(Teleborsa) -, piattaforma white-label indipendente di ETF ed ETC, ha, progettata per soddisfare la crescente domanda di strumenti di investimento in asset digitali sofisticati e regolamentati.I prodotti in arrivo includono 2x Long Bitcoin ETC (2LBT), 2x Long Ethereum ETC (2LET), 2x Short Bitcoin ETC (2SBT) e sono progettati per fornire agli investitori unarispetto a Bitcoin ed Ethereum.HANetf parla di ETC "", in quanto offrono un'esposizione con leva finanziaria a un costo inferiore rispetto ad altri metodi di leva e shorting disponibili in Europa, come è il caso dei CFD e lo spread betting. Focus anche sulla trasparenza: le partecipazioni sottostanti vengono pubblicate quotidianamente su un sito web pubblico, offrendo agli investitori una visione chiara della loro esposizione al mercato.L'introduzione sul mercato di questa tipologia di prodotti da parte di HANetf è frutto di una, avendo collaborato al lancio del Bitwise Physical Bitcoin (BTCE), il primo ETP su Bitcoin con compensazione centralizzata al mondo e uno dei più scambiati su Xetra."La nostra nuova gamma di ETC short e a leva su criptovalute riflette l'impegno di HANetf nel fornire agli investitori strumenti all'avanguardia per esprimere le proprie opinioni sul mercato - ha dettodi HANetf - Che siano rialzisti o ribassisti su Bitcoin ed Ethereum, questi ETC offrono un modo trasparente, regolamentato ed efficiente per navigare nei movimenti di mercato a breve termine. Con la domanda di prodotti crittografici regolamentati ai massimi storici, siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta per soddisfare le esigenze degli investitori europei".